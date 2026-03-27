Çin Ticaret Bakanlığı: Çin, Çok Uluslu Şirketler İçin Önemli Bir Yatırım Adresi Haline Geldi

Çin Ticaret Bakanlığı: Çin, Çok Uluslu Şirketler İçin Önemli Bir Yatırım Adresi Haline Geldi
Çin Ticaret Bakanlığı, çok sayıda çok uluslu şirketin, ekonomik direnci ve geniş pazar büyüklüğü nedeniyle Çin'e yatırım yapmayı stratejik bir zorunluluk olarak gördüğünü açıkladı. Son dönemlerde ünlü şirket yöneticileri Çin'i ziyaret ederek, inovasyon potansiyelini değerlendirdi.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, çok sayıda çok uluslu şirketin, Çin'e yatırım yapmayı stratejik büyüme açısından artık bir "zorunluluk" olarak gördüğünü söyledi.

He perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda Apple, Eli Lilly, BASF, Volkswagen, Bosch ve Al-Futtaim Group gibi önde gelen çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra ABD-Çin İş Konseyi gibi iş dünyası derneklerinin temsilcilerinin de art arda Çin'i ziyaret ettiğini belirtti.

He, söz konusu isimlerin ziyaretleri sırasında Çin'in ekonomik direncini, inovasyon canlılığını, devasa pazar büyüklüğünü ve iş ortamının sürekli gelişmesinden övgüyle bahsettiğini aktardı.

He, birçok çok uluslu şirketin Çin'i küresel operasyonları için giderek daha önemli bir inovasyon merkezi olarak gördüğünü vurguladı.

Alman kimya devi BASF'nin Çin'in Guangdong eyaletinde kurduğu devasa boyutlardaki üretim kompleksinin perşembe günü tam kapasiteyle faaliyete başladığını hatırlatan He, bu tesisin, Çin'de tamamı bir Alman şirketine ait olan en büyük yatırım projesi olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

He, bakanlığın, Çin'de daha fazla yabancı sermayeli projenin kök salmasını ve somut sonuçlar vermesini desteklemek amacıyla sınır ötesi veri akışını kolaylaştırma, araştırma-geliştirme işbirliğini artırma ve yetenek bulma mekanizmasını iyileştirme konularında çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
500

Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Süresiz transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var