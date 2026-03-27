Çin Ticaret Bakanlığı: Çin, Çok Uluslu Şirketler İçin Önemli Bir Yatırım Adresi Haline Geldi

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, çok sayıda çok uluslu şirketin, Çin'e yatırım yapmayı stratejik büyüme açısından artık bir "zorunluluk" olarak gördüğünü söyledi.

He perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda Apple, Eli Lilly, BASF, Volkswagen, Bosch ve Al-Futtaim Group gibi önde gelen çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra ABD-Çin İş Konseyi gibi iş dünyası derneklerinin temsilcilerinin de art arda Çin'i ziyaret ettiğini belirtti.

He, söz konusu isimlerin ziyaretleri sırasında Çin'in ekonomik direncini, inovasyon canlılığını, devasa pazar büyüklüğünü ve iş ortamının sürekli gelişmesinden övgüyle bahsettiğini aktardı.

He, birçok çok uluslu şirketin Çin'i küresel operasyonları için giderek daha önemli bir inovasyon merkezi olarak gördüğünü vurguladı.

Alman kimya devi BASF'nin Çin'in Guangdong eyaletinde kurduğu devasa boyutlardaki üretim kompleksinin perşembe günü tam kapasiteyle faaliyete başladığını hatırlatan He, bu tesisin, Çin'de tamamı bir Alman şirketine ait olan en büyük yatırım projesi olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

He, bakanlığın, Çin'de daha fazla yabancı sermayeli projenin kök salmasını ve somut sonuçlar vermesini desteklemek amacıyla sınır ötesi veri akışını kolaylaştırma, araştırma-geliştirme işbirliğini artırma ve yetenek bulma mekanizmasını iyileştirme konularında çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua