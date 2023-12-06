Çin, CERES-1 Y9 Roketiyle İki Yeni Uyduyu Fırlattı

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y9 taşıyıcı roketini fırlatarak iki yeni uyduyu yörüngeye gönderdi. CERES-1, küçük ölçekli ve katı yakıtlı bir taşıyıcı roket olup mikro uyduları alçak yörüngeye taşımak için tasarlanmıştır. Fırlatma görevi, Galactic Energy şirketinin alacakaranlık yörüngesine başarılı şekilde uydu gönderdiği ilk görevdir.

ÇEKİM TARİHİ: 5 Aralık 2023

1. Roketin fırlatılmasından çeşitli görüntüler

2. Roketin çeşitli görüntüleri

Çin, Salı günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y9 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngelere iki yeni uydu gönderdi.

Ticari roket, Beijing saatiyle sabah 07.33'te fırlatıldı.

Fırlatma, CERES-1 roket serisinin kullanıldığı 11. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Beijing merkezli Galactic Energy şirketi tarafından geliştirilen küçük ölçekli ve katı yakıtlı bir taşıyıcı roket olan CERES-1, mikro uyduları alçak yörüngeye göndermek üzere tasarlandı.

Çapı 1,4 metre, toplam uzunluğu yaklaşık 20 metre ve kalkış ağırlığı 33 ton olan ticari roket, 500 kilometre irtifada güneş eşzamanlı bir yörüngeye 300 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Hem tek bir uyduyu hem de birden fazla uyduyu taşıma kapasitesine sahip CERES-1 ticari roketi, çeşitli özel fırlatma görevlerinde kullanılabiliyor.

Galactic Energy şu ana kadar 16 ticari uydu müşterisine hizmet verdi ve çeşitli tiplerde toplam 35 ticari uyduyu uzaya fırlattı.

Salı günü gerçekleştirilen fırlatma görevi ise ticari roket geliştiricisinin alacakaranlık yörüngesine başarılı şekilde uydu gönderdiği ilk görev oldu.

Alacakaranlık yörüngesi, bir uydunun, ekvatoru sabah 06.00'da ve akşam 18.00'de tam olarak yerel güneşin doğup battığı sırada geçtiği özel bir güneş eşzamanlı yörünge türü.

Böylece, yörünge düzlemi ile Dünya'nın alacakaranlık çizgisi yaklaşık olarak çakıştığı için uydu her zaman güneş ışığı alabiliyor. Dolayısıyla uydu, yeterli ve sürekli enerji kaynağına erişebiliyor.

CERES-1 Y9 roketi tarafından Salı günü taşınan uydulardan biri meteorolojik ortam tespitine odaklanırken, diğeri ise gerçek zamanlı geniş kapsamlı algılama uydusu uygulama hizmetleri sunacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)