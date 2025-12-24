Çin, Bohai Denizi'nde Yeni Bir Büyük Petrol Sahası Keşfetti

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Bohai Denizi'nde yeni bir büyük petrol sahası keşfettiklerini duyurdu. Bohai Denizi'nin Neojen dönemden kalma sığ formasyonlarında keşfedilen sahaya Qinhuangdao 29-6 adı verildi.

Saha, Çin'in en büyük ham petrol üretim üssü olan Bohai Petrol Sahası'nda 2019'dan bu yana 100 milyon ton sınıfında art arda keşfedilen yedinci petrol sahası oldu.

Şirketten çarşamba günü yapılan açıklamada söz konusu keşfin Çin'in açık deniz petrol ve doğalgaz kaynaklarını daha da güçlendirdiği ve ulusal enerji güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yeni keşfedilen Qinhuangdao 29-6 petrol sahası, Bohai Denizi'nin orta kesiminde yer alıyor. Saha son yıllarda keşfedilen Qinhuangdao 27-3 adlı petrol sahasıyla birlikte bölgedeki bir diğer büyük ölçekli litolojik petrol sahası olarak kayıtlara geçti.

Test sonuçlarına göre, sahadaki tek bir kuyudan günde yaklaşık 370 ton ham petrol üretilebildiği kaydedilerek, bölgenin umut verici bir arama potansiyeli taşıdığı ifade edildi.