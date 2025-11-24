+ Çin Başbakanı Li Qiang, G20 Zirvesi'nde Küresel İşbirliği Çağrısında Bulundu - Haberler
Çin Başbakanı Li Qiang, G20 Zirvesi'nde Küresel İşbirliği Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Li Qiang, G20 ülkelerine zorluklarla ortaklaşa mücadele etme ve kalkınmayı teşvik etme amacıyla daha geniş küresel işbirliği yönünde çağrıda bulundu. Zirve sırasında iklim değişikliği, enerji ve gıda krizleri gibi konulara dikkat çekti.

JOHANNESBURG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, G20 ülkelerine zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek ve kalkınmayı teşvik etmek üzere daha geniş küresel işbirliği yönünde çaba gösterme çağrısında bulundu.

Li cumartesi ve pazar günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 20. G20 Zirvesi'nin 2. ve 3. oturumlarında konuşma yaptı.

Li, iklim değişikliği, enerji ve gıda krizleri gibi çok sayıda zorluğun aynı anda yaşandığı bir dönemde uluslararası toplumun, güçlerini birleştirip birlikte hareket etmesi ve sorunları işbirliği yoluyla çözüme kavuşturması gerektiğini belirtti.

Li G20'ye gıda üretim kapasitesini artırmak üzere zirai bilim ve teknoloji alanında işbirliğini güçlendirme çağrısında da bulundu.

Li, Küresel Gıda Güvenliği Uluslararası İşbirliği İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesini ilerletmek ve açlık ve yoksullukla mücadeleye yeni katkılarda bulunmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşümde yaşanan yeni aşamanın hız kazanarak dünyaya benzeri görülmemiş kalkınma fırsatları getirdiğine dikkat çeken Li, bunun aynı zamanda yeni eşitsizliklere yol açabileceği ve kalkınma süreçlerinde uçurumlar yaratabileceği uyarısında bulundu.

Li, G20'nin, tüm tarafları açıklık, kazan-kazan işbirliği ve fırsatların paylaşılmasına bağlı kalmaya teşvik etmesi ve dünya genelinde halkların refahını artırmaya çalışması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda öncelikle yapay zekanın yaygın olarak uygulanmasının ve etkili yönetişimin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Li, G20'yi araştırma ve geliştirme işbirliğini ve sonuçların paylaşımını aktif olarak teşvik etmeye, istihbarat açığını kapatmaya ve yönetişim kurallarını iyileştirmeye çağırdı.

Li, daha fazla ülkenin Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne ve açık bilimde uluslararası işbirliği eylem planına katılmasını ve yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde sağlıklı ve düzenli gelişimini teşvik etmesini desteklediklerini ifade etti.

Li, ikinci olarak ise karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin ve kritik önemdeki madenlerin barışçıl kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kritik Önemdeki Enerji Dönüşümü Madenleri Paneli'nin oynadığı yapıcı rolü desteklediklerini kaydeden Li, G20 Kritik Önemdeki Madenler Çerçevesi'nin tam olarak uygulanması çağrısında bulundu. Li, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını daha iyi korumak üzere üretim ve tedarik zincirlerinden elde edilen faydaların daha dengeli şekilde dağıtımını teşvik yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Li, güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla askeri olanlar da dahil olmak üzere potansiyel uygulamalara ihtiyatlı yaklaşılması çağrısı da yaptı. Li, tüm tarafların, Yeşil Madencilik ve Madenler Uluslararası Ekonomik ve Ticari İşbirliği İnisiyatifi'ne aktif katılımını teşvik ettiklerini vurguladı.

Li, üçüncü olarak ise Küresel Güney'e yönelik kalkınma ve geçim desteğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Li, zirve sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile de görüştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
