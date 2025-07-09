Çin Başbakanı Li Qiang, Çin Ekonomisinin Dayanıklılığını Vurguladı

RİO DE JANEİRO, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ekonomisinin her türlü dış şoka dayanabilecek ve uzun vadede istikrarlı büyüme sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Brezilya'da faaliyet gösteren Çinli işletmelerin temsilcileriyle salı günü bir araya gelen Li, Çin ekonomisinin yılın başından bu yana baskılara karşı dayanarak istikrarlı ve olumlu ivmesini sürdürdüğünü belirtti.

Toplantıya Bank of China, Great Wall Motor, Devlet Elektrik Şebekesi, Goldwind Bilim ve Teknoloji, Çin'in önde gelen gıda şirketi COFCO, Gree Elektrikli Aletler, Dahua Teknoloji ve ZTT Grubu'nun yerel şube müdürleri de katıldı.

Katılımcıları dinledikten sonra söz alan Li, Çinli işletmelerin son yıllarda küreselleşme hızlarını artırdıklarını ve uluslararası operasyonlara yönelik kapasitelerini geliştirdiklerini söyledi. Li, şirketlerin kaydettiği bu gelişmenin, ülke ekonomisini canlandırmada giderek daha önemli rol oynadığının altını çizdi.

Li, Çin'de ekonomik büyümenin yılın ilk yarısında iç talepteki potansiyel ve inovasyondaki başarılarla öne çıkarak direnç sergilediğini söyledi.

Çin ekonomisinin yurtdışında faaliyet gösteren Çinli şirketlere her zaman güçlü destek sağlayacağını vurgulayan Li, hükümetin işletmelere daha iyi hizmet ve garantiler sağlayacağını, ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik çeşitli mekanizma ve platformların inşasını güçlendireceğini ve yurtdışına yönelik kapsamlı hizmet sistemini geliştireceğini ifade etti.

Li, işletmeler için daha iyi ortam yaratmak ve gelişimlerini daha fazla kolaylaştırmak amacıyla politika danışmanlığı, finans, kredi sigortası ve güvenliği gibi alanlarda daha fazla politika desteği sağlanacağını belirtti.

Li, mevcut küresel ekonomik ve ticari ortamın, tek taraflılık ve korumacılığın yükselişi ve artan ticaret ve yatırım engelleri nedeniyle köklü değişikliklerden geçtiğini kaydetti. Li, aynı zamanda yeni bir teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm sürecinin de ilerlemekte olduğuna dikkat çekerek bunun işletmeler için hem zorluklar oluşturduğunu hem de fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Çinli şirketlerin söz konusu eğilime uyum sağlamasını ve proaktif adımlar atması temennisini dile getiren Li, şirketlerin güçlü markalar inşa etmeleri, planlamayı güçlendirmeleri ve "Çin Malı" ve "Çin Yapımı" etiketlerinin küresel rekabet gücünü artırmaları gerektiğini belirtti.

Tüketicilere pazar talebini karşılayan daha fazla ürün ve hizmet sunarak yerel pazarları derinlemesine geliştirmenin temel önemde olduğunu belirten Li, Çinli şirketlerin Brezilya'yı Latin Amerika pazarına açılmak için platform olarak kullanması ve daha fazla gelişme için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Li, Çinli işletmelerin yerel yasalara, yönetmeliklere ve kültürel uygulamalara saygı göstermesi, yasal gerekliliklere uygun faaliyette bulunması, aktif olarak sosyal sorumluluklar üstlenmesi ve sorumlu ve hesap verebilir bir imaj oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan Çinli işletmeler ise kendi güçlü yönleri ve öne çıkan özelliklerini kullanacaklarını, işbirliğini geliştireceklerini, çeşitli zorluklarla etkin şekilde mücadele edeceklerini, yerelde kök salacaklarını ve yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermeye bağlı kalacaklarını belirtti.

Katılımcılar ayrıca finans, enerji, tarım ve bilimsel ve teknolojik yenilik gibi sektörlerdeki varlıklarını artırma, Çinli işletmelerin yurtdışındaki olumlu imajını koruma, Çin ile Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkeleri arasında daha yakın ekonomik ve ticari bağlar kurulmasına katkıda bulunma ve karşılıklı daha fazla fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmeyi sürdürme kararlılıklarını vurguladı.