Li Qiang: ABD'li şirketlerin endişelerini gidereceğiz, eşit rekabet ortamı sağlayacağız
Çin Başbakanı Li Qiang, ABD-Çin İş Konseyi heyetiyle Beijing'de bir araya gelerek, ABD'li şirketlerin makul endişelerini gidermek ve yasalara uygun eşit rekabet ortamı sağlamak için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca ABD tarafına, Çin ile aynı doğrultuda hareket etme ve ikili ticari istişarelerdeki sonuçları birlikte uygulama çağrısı yaptı.
BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin makul endişelerini gidermek ve yasalara uygun şekilde eşit bir rekabet ortamı sağlamak üzere çalışacaklarını söyledi.
Li, salı günü ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ryan McInerney başkanlığındaki heyetle başkent Beijing'de bir araya geldi.
Li ayrıca ABD tarafına Çin ile aynı doğrultuda çalışma, Çin'in endişelerini gidermek üzere somut adımlar atma ve ikili ekonomik ve ticari istişarelerde varılan sonuçları ortaklaşa hayata geçirme çağrısında bulundu.