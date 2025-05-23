Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Yabancı Yatırımcılarla Görüşerek Ekonomik İşbirliğini Artırdı

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Yabancı Yatırımcılarla Görüşerek Ekonomik İşbirliğini Artırdı
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Citigroup ve Carlyle Group'un yöneticileri ile yaptığı görüşmede, Çin ekonomisinin yeniden toparlanmasını ve yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatları vurguladı.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de Citigroup Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ve Carlyle Group CEO'su Harvey Schwartz ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, cuma günü gerçekleşen görüşmelerde Çin ekonomisi gözle görülür biçimde yeniden toparlanmasını sürdürürken, yüksek kaliteli kalkınma çabalarının istikrarlı şekilde ilerleyerek güçlü direnç ve büyük canlılık sergilediğini söyledi.

He, üst düzey dışa açılmayı dış dünyaya doğru genişletmeye devam edeceklerini ve çokuluslu şirketlerin uzun vadeli ve istikrarlı gelişimine yönelik geniş bir alan sunacaklarını da ifade etti. He, Citigroup Inc. ve Carlyle gibi yabancı finans kuruluşlarını, Çin'in sermaye piyasasının inşasına ortaklaşa katılmak üzere Çin'de yatırım yapmaya ve iş kurmaya davet ettiklerini belirtti.

Dugan ise Çin pazarındaki varlıklarını derinleştirmeye istekli olduklarını ve Çin ile yatırım işbirliğini daha da artıracaklarını söyledi.

Schwartz da Çin'in ekonomik kalkınma beklentileri konusunda iyimser olduklarını ve Çin ile uzun vadeli işbirliği yapmaya ve yatırım düzenini genişletmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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