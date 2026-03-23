Çin Başbakan Yardımcısı: ABD'li Şirketlerin Çin'deki Fırsatları Değerlendirmesini Memnuniyetle Karşılarız

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'li şirketlerin Çin'deki kalkınma fırsatlarını değerlendirmesinden ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de ABD-Çin İş Konseyi heyetiyle bir araya geldi.

Çin-ABD ilişkilerinin, dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğunu belirten He, ABD-Çin İş Konseyi'nin, hem iki ülke arasındaki dostane etkileşimleri hem de ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmek üzere köprü işlevi görmeyi sürdürmesini temenni ettiklerini kaydetti.

He, ABD'li şirketlerin Çin'deki kalkınma fırsatlarını tam olarak değerlendirmelerini, Çin pazarının potansiyelinden etkin şekilde yararlanmalarını ve Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere daha fazla istikrar ve pozitif enerji katmalarını temenni ettiklerini de belirtti.

ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Subramaniam, Konsey Başkanı Sean Stein ve diğer heyet üyeleri, ABD iş dünyasının Çin'in ekonomik kalkınma beklentileri konusunda iyimser olduğunu belirterek, Çin pazarını daha fazla keşfetme, aktif rol üstlenme ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini sürekli olarak derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

