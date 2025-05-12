Çin Başbakan Yardımcısı He, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü ile Görüştü
CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağda), Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi, 11 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Yanan/Xinhua)
CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağda), Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi, 11 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Yanan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel