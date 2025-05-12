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Çin Başbakan Yardımcısı He, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü ile Görüştü
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CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağda), Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi, 11 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Yanan/Xinhua)

CENEVRE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng (sağda), Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi, 11 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Yanan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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