Çin, Avrupa Birliği'nin Anti-Damping Soruşturmasına Tepki Gösterdi

Çin, Avrupa Birliği'nin Anti-Damping Soruşturmasına Tepki Gösterdi
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Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin Çin'den ithal otomobillere yönelik açtığı anti-damping soruşturmasına dair endişelerini dile getirerek, diyalog ve işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal ettiği binek otomobil ve hafif kamyon lastiklerine yönelik açtığı anti-damping soruşturmasından büyük endişe duyduklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında korumacı ticaret uygulamalarının, tüketicinin yükünü arttırmak, ticaret engelleri yaratmak, değer ve tedarik zincirlerinin istikrar ve sorunsuz işleyişini bozmak ve tüm tarafların çıkarlarına zarar vermekten başka bir işe yaramadığını belirtti.

Ticareti düzenleme önlemlerinin her zaman makul ve ihtiyatlı şekilde kullanılmasını savunduklarını kaydeden sözcü, AB'yi aceleyle ticari kısıtlamalar getirmek yerine diyalog ve istişare yoluyla karşılıklı endişeleri gidermeye çağırdı.

Sözcü, AB'nin bundan sonraki adımlarını yakından izleyeceklerini ve Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile AB arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan He, ikili gündemlerinde birçok önemli madde bulunduğuna da dikkat çekti.

He, AB ile diyalog ve iletişimi sürdüreceklerini, ekonomik ve ticari farklılıkları uygun şekilde ele alacaklarını, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştireceklerini, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini olumlu bir yörüngede ilerletmek üzere çalışacaklarını ve ikili ilişkilere ve küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve olumlu ivme kazandıracaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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