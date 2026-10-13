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Çin anakarasından Avustralya'ya gelen ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 8,4 arttı

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Çin anakarasından Avustralya'ya gelen ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 8,4 arttı
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Avustralya İstatistik Bürosu'na göre, Çin anakarasından Avustralya'ya kısa süreli gelenlerin sayısı ağustosta 2025'in aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 106.990'a ulaştı. Çin anakarasından gelenler, toplam kısa süreli ziyaretçilerin yüzde 14,2'sini oluşturdu.

KANBERRA, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin anakarasından Avustralya'ya gelen kısa süreli ziyaretçi sayısı, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 arttı.

Avustralya İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı resmi verilere göre, ağustosta Çin anakarasından kısa süreli ziyaret amacıyla Avustralya'ya gelenlerin sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 8,4, 2024'ün aynı ayına göre ise yüzde 36,2 artarak 106.990'a ulaştı.

Verilere göre, ağustosta Avustralya'ya kısa süreli seyahat amacıyla gelen toplam 755.530 kişinin yüzde 14,2'sini Çin anakarasından gelen ziyaretçiler oluşturdu. Bu oran, 2025'in ağustos ayında yüzde 13,1 olarak kaydedilmişti.

Yeni Zelanda, ziyaretçi sayısındaki yüzde 3,9'luk düşüşe rağmen, ağustosta Avustralya'ya en fazla kısa süreli ziyaretçi gönderen ülke olmaya devam etti.

Kaynak: Xinhua
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