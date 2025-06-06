Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı Başlıyor

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10-12 Haziran tarihleri arasında Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenecek olan 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang'ın Changsha'da düzenlenecek olan Çin-Afrika İşbirliği Forumu Takip Eylemleri Uygulama Koordinatörleri Bakanlar Toplantısı'na da katılacağını söyledi.