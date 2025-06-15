Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı Başladı

Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı Başladı
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Çin'in Changsha kentinde başlayan 4. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, Çin'in Afrika ile ilişkilerini güçlendirme kararlılığını sergiliyor. Fuarda, Çinli tarım makineleri üreticileri, Afrika'nın tarımsal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

CHANGSHA, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Changsha kentinde perşembe günü başlayan 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi Çin'in, en fazla gelişmekte olan ülkeye ev sahipliği yapan Afrika kıtasıyla ilişkilerini güçlendirme kararlılığını ortaya koyuyor.

Fuarda Çinli tarım makineleri üreticileri, Afrika'nın coğrafi koşulları, iklimi ve tarımsal ihtiyaçlarına özel geliştirdikleri ürünleri tanıtarak, bölgedeki çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler sunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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