Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı Açıldı

Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı Açıldı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Changsha'da düzenlenen 4. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın açılış töreninde Afrikalı yetkililerle bir araya geldi.

CHANGSHA, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi perşembe günü 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın açılış töreni ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun Takip Eylemlerinin Uygulanmasına İlişkin Koordinatörler Bakanlar Toplantısı için Çin'in Changsha kentinde bulunan Afrikalı yetkililerle bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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