Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı Açıldı

CHANGSHA, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi perşembe günü 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın açılış töreni ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun Takip Eylemlerinin Uygulanmasına İlişkin Koordinatörler Bakanlar Toplantısı için Çin'in Changsha kentinde bulunan Afrikalı yetkililerle bir araya geldi.