Çin, Afrika Menşeli Kaju Fıstığının Pazar Erişimini Genişletiyor

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi, Çin ile diplomatik ilişkisi bulunan Afrika ülkelerinde üretilen ve tek tip denetim, karantina ve hijyen koşullarını karşılayan kaju fıstığının Çin pazarına giriş yapabileceğini duyurdu.

Üretici ülkeler için pazar erişimi 9 Haziran itibarıyla başladı. Afrika, dünyanın en büyük kaju fıstığı tedarikçisi konumunda bulunuyor. Daha önce Gine-Bissau, Mozambik ve Gambiya gibi az sayıda Afrika ülkesine, Çin'e kaju fıstığı ihracatı için karantina erişimi hakkı tanınmıştı.

İdareye göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda kaju üretimiyle ilişkili haşere ve hastalık risklerinin Afrika genelinde büyük ölçüde benzer olduğu belirlendi. Bu durum, Çin'in Afrika'dan yapılacak kaju ithalatı için tek tip denetim, karantina ve hijyen koşulları benimsemesine olanak sağladı.

İdareden bir yetkili, yeni düzenlemeyle Çin'e kaju ihraç etmek isteyen Afrika ülkeleri için ülke bazında karantina erişim müzakereleri yürütme zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Buna göre, söz konusu ülkelerde üretilen ürünler ilgili gereklilikleri karşıladığı sürece Çin pazarına ihraç edilebilecek.

Yetkili, yapılan düzenlemenin ithalat kaynaklarını çeşitlendirmeye, iç pazar arzını zenginleştirmeye ve Çin ile Afrika arasındaki tarımsal ticarete ilişkin tatbiki işbirliğini derinleştirip gıda güvenliğini korumaya yardımcı olacağını ifade etti.

İdare, daha fazla yüksek kaliteli Afrika ürününün Çin pazarına girmesine olanak tanımak ve çeşitlenen tüketici talebini daha iyi karşılamak amacıyla, Afrika menşeli tarım ve gıda ürünleri için karantina erişim değerlendirmelerini hızlandıracaklarını ve geliştirilmiş yeşil kanal kolaylaştırma tedbirlerini tam olarak uygulayacaklarını açıkladı.

Kaynak: Xinhua