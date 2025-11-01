Çin, ABD'ye Küba Ablukasını Kaldırma Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye uluslararası toplumun çağrılarına kulak verme, Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımları derhal kaldırma ve Küba'yı "terörizmi destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, çarşamba günü ABD'yi Küba'ya yönelik ekonomik, ticari ve finansal ambargoyu sona erdirmeye davet eden bir karar tasarısını kabul etti. Tasarı 165 lehte, 7 aleyhte ve 12 çekimser oyla kabul edilirken, ABD tasarıya karşı oy kullanan yedi ülke arasında yer aldı.

Guo, cuma günkü basın toplantısında ABD'nin 60 yılı aşkın süredir Küba'ya karşı BM Antlaşması'nın amaç ve ilkeleri gibi temel uluslararası normları ciddi şekilde ihlal eden acımasız bir abluka ve yasadışı yaptırımlar uyguladığını hatırlattı.

Sözcü, abluka ve yaptırımların Küba'nın geçim ve kalkınma hakkını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Küba halkına büyük zarar verdiğini kaydetti.

Guo karar tasarısının kabul edilmesinin, uluslararası toplumun Küba halkının ulusal egemenliğini koruma ve yabancı müdahale ve ablukaya karşı durma konusundaki geniş desteğini bir kez daha gösterdiğini ve tek taraflılık ve zorbalığın neredeyse hiç destek bulamadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Çin'in, BM Genel Kurulu'nda 33 yıl üst üste ABD'nin Küba'ya yönelik eylemlerini kınayan kararları desteklediğini kaydeden Guo, Küba halkının dış müdahalelere ve ablukaya karşı durmasını ve kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.