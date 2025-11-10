Çin, ABD'ye Bağlı Gemicilik İştiraklerine Yönelik Önlemleri Bir Yıl Süreyle Askıya Aldı
Çin Ticaret Bakanlığı, Güney Koreli Hanwha Ocean'ın ABD ile bağlantılı 5 iştiraki için almış olduğu önlemleri bir yıl süreyle askıya aldığını açıkladı. Bu karar, ABD'nin Çin'in denizcilik ve gemi inşa sektörlerine yönelik önlemlerini askıya almasının ardından geldi.
BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Güney Kore merkezli önde gelen gemi inşa işletmesi Hanwha Ocean'ın ABD'yle bağlantılı 5 iştirakine yönelik karşı önlemleri bir yıl süreyle askıya aldıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada askıya alma kararının pazartesi günü yürürlüğe girdiği belirtildi.
Karar, ABD'nin 301. Madde soruşturması çerçevesinde Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerini hedef alan önlemlerini bir yıl süreyle askıya alma yönündeki kararının ardından alındı.
Hanwha Ocean şirketinin ABD'yle bağlantılı söz konusu 5 iştirakinin, Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC ve HS USA Holdings Corp. olduğu belirtildi.
Söz konusu karşı önlemler, 14 Ekim 2025 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konmuştu.