ABD'nin İran'a saldırılarının ardından Çin'in Körfez'deki ülkelere silah sattığı iddia edildi

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrasında, Çin'in Washington'un Körfez'deki müttefiklerine silah sattığı ileri sürüldü. Bu durum, ABD'nin askeri kaynaklarının zayıflaması ve küresel petrol krizi ile bağlantılı olarak gerçekleşmekte.

Washington Post'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Genelkurmay Başkanlığının istihbarat birimi, Başkan Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesi bir rapor hazırladı.

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine için hazırlanan raporda Çin'in, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırılar sırasında askeri, ekonomik, diplomatik ve diğer alanlarda avantaj sağlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin aksamasıyla yaşanan küresel petrol krizi dolayısıyla Çin'in, dünyanın dört bir yanındaki enerji ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ülkelere yardım ettiği belirtilen raporda, saldırıların ABD'nin Tayvan'ın kaderi konusunda Çin ile olası bir çatışmada kullanılabilecek büyük miktarda mühimmat stokunu da tükettiği bildirildi.

Raporda, Pekin yönetiminin ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili kamuoyuna eleştiri mesajları verdiği ve çatışmayı "yasa dışı" olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
