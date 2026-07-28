Haberler

Çin'den ABD'ye: Zorla çalıştırma bahanesiyle vergileri kaldırın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'ye "zorla çalıştırma" iddialarını gerekçe göstererek uyguladığı tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini tamamen kaldırma ve hatalı uygulamalarından vazgeçme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'ye "zorla çalıştırma" iddialarını gerekçe göstererek uyguladığı tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini tamamen kaldırma ve hatalı uygulamalarından vazgeçme çağrısında bulundu.

Sözcü pazartesi günkü basın toplantısında, ABD'nin "zorla çalıştırma" ile ilgili başlattığı soruşturmanın ardından, Çin'in de aralarında bulunduğu 60 ülkeye 301. Madde kapsamında ek gümrük vergileri getirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in zorla çalıştırmaya her zaman karşı çıktığını, kapsamlı bir iş hukuku ve düzenleyici çerçeve oluşturduğunu belirten sözcü, zorla çalıştırma uygulamalarını önleme ve bunlarla mücadele etme konusunda ülkenin kararlılığını vurguladı. Sözcü, ABD'nin ise buna karşın 1930 tarihli Zorla Çalıştırma Sözleşmesi'ni henüz onaylamadığını ve uzun süredir "zorla çalıştırma" meselesini manipüle ettiğine dikkat çekti.

ABD'nin bir kez daha "zorla çalıştırma" bahanesiyle 301. Madde kapsamında soruşturma başlattığını ve tek taraflı gümrük vergileri uyguladığını belirten sözcü, bunun tipik bir tek taraflılık ve korumacılık eylemi olduğunu vurguladı. Sözcü, Çin'in buna kararlılıkla karşı çıktığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin hatalı uygulamalarını düzeltmesi ve söz konusu tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini tamamen kaldırması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar

Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı

Kahreden olay! Ölen 14, öldüren 15 yaşında
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Milyarlarca dolar buhar oldu! Teknoloji dünyası sarsıldı
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı