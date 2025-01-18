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Çin, ABD'nin son hamlesine ateş püskürdü

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Çin Ticaret Bakanlığı, Biden yönetiminin Çin'in denizcilik ve gemi inşa sektörlerine yönelik açtığı soruşturmaya tepki gösterdi. Soruşturmanın tek taraflılık ve korumacılığın bir göstergesi olduğunu belirten bakanlık, bunun uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini savundu. Gerekli adımların atılacağının altını çizdi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'de Biden yönetiminin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik açtığı soruşturmaya güçlü şekilde karşı çıktıklarını belirterek 301. Madde çerçevesindeki soruşturmayı tek taraflılık ve korumacılığın açık bir göstergesi olarak niteledi.

Sözcü, ülke içindeki siyasi çıkarlar dikkate alınarak açılan ve Çin'in gelişimini engellemeyi amaçlayan soruşturmanın, çok taraflı ticaret sistemini baltaladığını ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini belirtti. ABD'nin kısa süre önce çok sayıda Çinli şirkete getirdiği yaptırımları da eleştirdi.

"ABD'NİN SEKTÖRDEKİ PAYI ZATEN GERİLEMİŞTİ"

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin daha önce Çin'e karşı uyguladığı 301. Madde kapsamındaki ek gümrük vergilerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiğine karar vermiş durumda.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, perşembe günü açıklanan soruşturma raporunun, Çin'e yönelik temelsiz ithamlarla dolu olduğunu kaydetti. ABD'nin gemi inşa sektörünün gerilemesinin Çin'le ilgisi olmadığını kaydeden sözcü, ABD şirketlerinin küresel pazar payının, Çin'in sektörde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkmasından çok önce büyük ölçüde gerilemiş olduğunu vurguladı.

ÇİN: GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Sözcü, Çin'in denizcilik piyasasının ayrımcılık olmaksızın her zaman yabancı gemilere ve şirketlere açık olduğunu ve bu piyasadaki sanayi politikalarının hem yerli hem de yabancı işletmelere eşit muamelede bulunduğunu belirtti.

Bunun tersine Biden yönetiminin Enflasyonu Düşürme Yasası ve CHIPS ve Bilim Yasası ile yerli sektörlere yoğun sübvansiyonlar sağladığını ve bu sübvansiyonların çoğunun ayrımcılık içerdiğini hatırlatan sözcü, söz konusu önlemlerin, DTÖ kurallarının etkinlik ve yetkisini zedelediğini ve piyasa dışı uygulamaların gerçek bir örneği olduğunu dile getirdi. Sözcü ABD'nin eylemlerini yakından izleyip Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Çin, ABD'nin son hamlesine ateş püskürdü
Kaynak: Xinhua / Güncel
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