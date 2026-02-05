Haberler

Çin: ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'yla İlgili Dtö Kararı, Üyelerin Genel Mutabakatını Yansıtıyor

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'na karşı açtığı davada Dünya Ticaret Örgütü'nün verdiği kararı değerlendirdi. He, ABD'nin davayı kaybettiğini kabul ettiğini ancak kararın yanlış olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'na karşı açtıkları anlaşmazlık davasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulunun verdiği kararın, DTÖ üyelerinin bu konudaki temel mutabakatını gösterdiğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin söz konusu karara ilişkin açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. He, ABD'nin, davayı kaybettiğini kabul etmekle birlikte kararın yanlış olduğunu belirterek, mevcut DTÖ kurallarının "kapasite fazlası" sorununu çözemeyeceği iddiasında bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu açıklamayı dikkate aldıklarını ifade eden He, DTÖ kurulunun davada nesnel ve tarafsız bir karar verdiğini vurguladı.

He, ABD'nin DTÖ üyesi olarak karara saygı göstermesi ve kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
