Haberler

Çin: ABD'li şirketlerin Çin'deki varlıklarını genişletmelerini memnuniyetle karşılıyoruz

Çin: ABD'li şirketlerin Çin'deki varlıklarını genişletmelerini memnuniyetle karşılıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ABD'li şirketler de dahil olmak üzere yabancı şirketlerin Çin'deki varlıklarını genişletmelerini ve ülkenin 15.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ABD'li şirketler de dahil olmak üzere yabancı şirketlerin Çin'deki varlıklarını genişletmelerini ve ülkenin 15. Beş Yıllık Plan'ın (2026-2030) hayata geçirilmesiyle doğacak büyüme fırsatlarından yararlanmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurumu olan Komisyon, perşembe günü ülkedeki Amerikan Ticaret Odası, Çin-ABD İş Konseyi ve Çin'de faaliyet gösteren 60'tan fazla ABD'li şirketten yaklaşık 100 temsilcinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulundu.

Komisyon, ABD'li şirketlerin iki ülke arasında köprü görevi üstlenmesini, ikili işbirliği potansiyelini değerlendirmesini ve daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.

Komisyon yetkilileri toplantıda, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın ana hatlarını açıklayarak, beş yıllık dönemde yabancı yatırım çekmeye yönelik politikalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası, Çin-ABD İş Konseyi ile modern tarım, tüketici elektroniği, ileri teknoloji, biyotıp, endüstriyel üretim ve elektrik enerjisi gibi sektörlerde faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin temsilcileri de ilgili Çinli yetkililerle gündemlerindeki konulara ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde yüksek standartlı dışa açılımı ilerletmeyi ve yabancı yatırımcıların Çin pazarında gelişimini destekleyecek bir dizi politikayı hayata geçirmeyi planlıyor.

15. Beş Yıllık Plan'ın ana hatlarında, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ve etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik çabaların artırılması, yabancı yatırımcılar için iş ortamının daha da iyileştirilmesi ve ilgili hizmet ve güvencelerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak: Xinhua
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Gökçek'in köşeye sıkıştığı an! "Yok" deyince savcı önüne koydu

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yine parkelere indi! Varank'tan maç sonrası güldüren paylaşım

Erdoğan yine parkelere indi! Varank'ın paylaşımı bomba
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
Cezayir'den BAE'ye peş peşe rest! Önce ilişkileri kesti, sonra hava sahasını kapattı

Körfez'de ipler yine gerildi! Hava sahasını kapattılar

Eskişehir'de sokak ortasında bir grup kız çocuğu kavga etti

Bir anda ortalık karıştı! Sokak ortasında birbirlerine girdiler
Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Bu görüntünün cezası ağır oldu
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama