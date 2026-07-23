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Çin ve ABD ticaret kurulu için yakın iletişimde

Çin ve ABD ticaret kurulu için yakın iletişimde
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Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'nin ticaret kurulu yapısı ve gümrük vergisi indirimi için yakın iletişim halinde olduğunu, karşılıklı 30 milyar dolarlık ürünlerde indirim üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Meng Huating, Çin ve ABD'nin ekonomi ve ticaret ekiplerinin, iki ülke arasında kurulması planlanan ticaret kurulunun yapısı, işlevleri ve çalışma modeline ilişkin belirli düzenlemeler konusunda yakın iletişim içinde olduğunu söyledi.

Meng, perşembe günkü basın toplantısında, söz konusu ticaret ve yatırım kurullarının kurulma sürecindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, iki tarafın, karşılıklı olarak 30'ar milyar ABD doları değerindeki ürünleri kapsayacak gümrük vergisi indirimlerine yönelik bir çerçeve üzerinde de çalıştığını belirtti.

Meng, Çin'in önerilen gümrük vergisi indirimi düzenlemelerine ilişkin yerli işletmeler, iş dünyası dernekleri, yerel yönetimler ve ABD sermayeli şirketleri temsil eden iş dünyası kuruluşları da dahil olmak üzere geniş bir paydaş kitlesinden görüş aldığını söyledi. Çinli yetkili ayrıca, ABD'nin de ticaret kurulu ile karşılıklı gümrük vergisi indirimi düzenlemelerine ilişkin kamuoyundan görüş topladığını belirtti.

Meng, iki tarafın yakın iletişimi sürdüreceğini, belirli ürünlere yönelik gümrük vergisi indirimi düzenlemelerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandıracağını ve ikili ticareti daha da genişletmek üzere bu düzenlemelerin uygulanması için çalışacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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