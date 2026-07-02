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Çin: ABD ile İki Yönlü Tarım Ticaretini Kolaylaştırmak İstiyoruz

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD menşeli tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin azaltılması veya iptal edilmesi dahil olmak üzere, iki yönlü tarım ticaretini genişletmek için ABD ile işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, iki yönlü tarım ticaretine yönelik elverişli koşullar yaratmak üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in ABD menşeli tarım ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini azaltmanın ya da iptal etmesinin söz konusu olup olmadığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. He, tarım ticaretinin Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin önemli bir parçasını teşkil ettiğini belirtti.

He, iki ülke arasında kısa süre önce düzenlenen ekonomik ve ticari istişarelerin ardından, iki tarafın iki yönlü tarım ticaretini genişletmeye yönelik kılavuz hedefler belirlediğini ifade etti. Sözcü, tarafların ilgili tarım ürünlerinin karşılıklı gümrük vergisi indirimi kapsamındaki düzenlemelere dahil edilmesi konusunda da ilkesel düzeyde mutabık kaldığını söyledi.

He, şirketlerin ticari faaliyetlerini piyasa ilkeleri doğrultusunda, fiili talep ve piyasa koşullarını dikkate alarak, bağımsız bir şekilde yürüteceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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