Haberler

Çin: ABD ile gümrük vergilerinin düşürülmesine yönelik temaslarımız sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve ABD arasında ekonomi ve ticaret alanındaki müzakereleri yürüten heyetlerin gümrük vergilerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere çeşitli konularda yakın temas halinde olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve ABD arasında ekonomi ve ticaret alanındaki müzakereleri yürüten heyetlerin gümrük vergilerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere çeşitli konularda yakın temas halinde olduğunu söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında, her iki taraftan 30'ar milyar ABD doları değerindeki ürünleri kapsayacak karşılıklı gümrük vergisi indirimine yönelik çerçeve anlaşmasına ilişkin görüşmelerde gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü, konuyla ilgili yeni gelişmelerin zamanı geldiğinde duyurulacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Bakan Çiftçi'den tarihi açıklama! Eski bakan Namık Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacak

Darbenin ilk kurbanlarındandı! Merhum bakanın naaşı taşınacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı
Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?

Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Gençlerin havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak

Beştepe seçim için en net tarihi verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta

İki kişi zor tuttu! Boyu 1,5 metreyi geçen balık tezgaha çıktı