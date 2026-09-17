Çin: ABD ile gümrük vergilerinin düşürülmesine yönelik temaslarımız sürüyor

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BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve ABD arasında ekonomi ve ticaret alanındaki müzakereleri yürüten heyetlerin gümrük vergilerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere çeşitli konularda yakın temas halinde olduğunu söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında, her iki taraftan 30'ar milyar ABD doları değerindeki ürünleri kapsayacak karşılıklı gümrük vergisi indirimine yönelik çerçeve anlaşmasına ilişkin görüşmelerde gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü, konuyla ilgili yeni gelişmelerin zamanı geldiğinde duyurulacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua