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Çin, ABD ile 30 milyar dolarlık gümrük indiriminde yakın teması sürdürüyor

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Çin Ticaret Bakanlığı'ndan He Yadong, ABD ile yaklaşık 30 milyar dolarlık gümrük indirimi anlaşmasının uygulanması ve ticaret-yatırım konularında yakın iletişim olduğunu söyledi. He, anlaşmanın ikili ticareti genişleteceğini, iş dünyasının beklentisinin büyük olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve ABD'nin karşılıklı olarak yaklaşık 30 milyar ABD doları tutarındaki ithalatta gümrük vergilerinin indirilmesine yönelik anlaşmanın uygulanması konusunda ve her iki ülkeyi ilgilendiren ticaret ve yatırım konularında yakın iletişim halinde olduğunu söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, karşılıklı gümrük vergisi indirimi anlaşmasının ikili ticaretin istikrara kavuşturulup genişletilmesine katkıda bulunacağını ve her iki ülkenin iş dünyasının bu anlaşmadan büyük beklentileri olduğunu belirtti.

İki ülkenin an itibarıyla anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda yakın iletişim halinde olduğunu belirten He, ABD'nin anlaşmayı bir an önce yürürlüğe koymak ve ikili tarım ticareti için daha elverişli koşullar yaratmak üzere Çin ile çalışması temennisinde bulundu.

İki tarafın ticaret ve yatırım gibi alanlardaki endişeleri konusunda da yakın iletişim halinde olduğunu kaydeden He, bu konudaki gelişmelerin zamanı geldiğinde duyurulacağını ifade etti.

Çin ve ABD'nin, aralarındaki anlaşma uyarınca iç hukuki prosedürlerini tamamladıktan sonra ithalata uyguladıkları gümrük vergilerinde karşılıklı olarak yaklaşık 30 milyar ABD doları tutarında indirime gitmesi bekleniyor. Bu kapsamdaki ürünlerin yüzde 90'undan fazlası, tüm ek gümrük vergilerinden muaf tutulacak ve en çok kayrılan ülke gümrük vergisi muamelesi görecek.

Kaynak: Xinhua
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