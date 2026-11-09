Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, ABD gemilerine yönelik özel liman ücretlerini 10 Ocak 2027'ye kadar askıya aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ulaştırma Bakanlığı, ABD gemilerine yönelik özel liman ücretleri uygulaması ile denizcilik ve gemi inşa soruşturmasının 10 Ocak 2027'ye kadar askıya alındığını duyurdu. Karar, 8. tur Çin-ABD görüşmelerindeki mutabakatların uygulanmasına yönelik bir adım olarak açıklandı.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, ABD gemilerine yönelik özel liman ücretleri uygulamasının yanı sıra ABD'nin, ülkenin denizcilik ve gemi inşa sektörlerine ait sanayi ile tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine ilişkin yürütülen soruşturmanın 10 Ocak 2027'ye kadar askıya alındığını duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin Devlet Konseyi tarafından onaylanan kararın, Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinin 8. turunda varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik bir adım olduğu belirtildi.

Askıya alma kararı, ABD gemilerinden özel liman ücretleri alınmasına ilişkin bakanlık duyurusu, bakanlık genel sekreterliği tarafından yayımlanan ilgili uygulama esasları ve soruşturma başlatılmasına ilişkin bakanlık duyurusu olmak üzere 2025 tarihli üç belgeyi ilgilendiriyor.

Çin, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde, özel liman ücretlerini ve söz konusu soruşturmayı bir yıl süreyle askıya aldığını ilk olarak 10 Kasım 2025'te duyurmuştu.

ABD tarafı da aynı dönemde Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik 301. Madde soruşturması kapsamında aldığı nihai tedbirleri askıya almıştı.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri

Korkulan oldu! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!
Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler

Yılan defalarca ısırdı, o nasihat verdi! İlginç görüntüler
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı35

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
AK Partili İnan'dan milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz15

Milletin parasına göz dikenlere rest: Demir yumruk gibi çökeceğiz
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı11

5-0'lık maçın ardından çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi53

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Afyonkarahisar'da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü

İki kardeş eniştelerini gözlerini kırpmadan katletti