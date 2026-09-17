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Çin: AB, yeni Kamu İhale Yasası teklifindeki ayrımcı hükümleri gözden geçirmeli

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BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'ne yeni Kamu İhale Yasası teklifindeki ayrımcı hükümleri gözden geçirme çağrısında bulunarak, üçüncü ülke şirketlerinin ihaleye alınmamasına ya da kısıtlamalarla karşı karşıya kalmasına yol açabilecek...

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'ne yeni Kamu İhale Yasası teklifindeki ayrımcı hükümleri gözden geçirme çağrısında bulunarak, üçüncü ülke şirketlerinin ihaleye alınmamasına ya da kısıtlamalarla karşı karşıya kalmasına yol açabilecek "Avrupalı şirketlere öncelik verilmesi" yönündeki hükümlerin son derece endişe verici olduğunu söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında, AB Komisyonu'nun açıkladığı söz konusu yasa teklifini dikkatle takip ettiklerini belirtti. "Avrupalı şirketlere öncelik verilmesi" yönünde kriterler belirleyen teklif, ihale değerlendirme sürecinde güvenlik gibi piyasa dışı faktörlerin de dikkate alınmasını şart koşuyor. Bu da bu yeni koşulları karşılamayan diğer ülke şirketlerinin ihalelere alınmama ya da belirli kısıtlamalarla karşılaşma olasılığına işaret ediyor.

Bu konuda büyük endişe duyduklarını kaydeden He, AB'ye Avrupa'da yatırım yapan ve faaliyet gösteren işletmeler için adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı yaratmak üzere Dünya Ticaret Örgütü kurallarına riayet etme, AB pazarının açıklığını sürdürme ve teklifteki ayrımcı hükümleri gözden geçirme çağrısında bulunduklarını söyledi.

He, AB'deki yasama sürecini yakından takip edeceklerini ve sürecin sonuçlarını zamanı geldiğinde değerlendireceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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