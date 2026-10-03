Haberler

Çin, AB kaynaklı p-nitrotoluen ithalatına karşı anti-damping soruşturması açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, AB'den ithal p-nitrotoluen için anti-damping soruşturması başlatıldığını bildirdi. Yerli sektörün başvurusuna göre 2022-2025'te fiyatlar yaklaşık yüzde 60 düştü; dampingli ithalatın sektöre zarar verdiği belirtildi.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen p-nitrotoluene yönelik anti-damping soruşturması başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın yerli sektörün başvurusu üzerine başlatıldığını söyledi.

Sözcü, başvuru sahiplerinin ilk aşamada sunduğu delillere göre, 2022-2025 yıllarında AB'den yüksek miktarlarda p-nitrotoluen ithal edildiği, öte yandan fiyatların bu dönemde kümülatif olarak yaklaşık yüzde 60 düştüğünü belirtti. Sözcü, AB'den yapılan dampingli ithalatın Çin'deki yerli sektörün üretim ve faaliyetlerine zarar verdiğini vurguladı.

Başvurunun, Çin yasaları ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca anti-damping soruşturması başlatılması için gerekli şartları karşıladığını kaydeden sözcü, soruşturmanın ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüleceğini ve tüm ilgili tarafların haklarının tam olarak korunacağını ifade etti.

Bakanlığa göre, 4-nitrotoluen olarak da bilinen p-nitrotoluen, ağırlıklı olarak boya, pigment, böcek ilacı ve ilaç sektörlerinde yaygın olarak kullanılan kimyasalların üretiminde kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok

Eyvahlar olsun! Bir şok da Arda'dan geldi

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Hatay'da filmleri aratmayan soygun girişimi! Terzinin duvarını delen hırsızlar kuyumcunun kasasını kesemedi

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular

9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular