Çin 75 Ülkeyle Vizesiz Giriş Anlaşmaları İmzaladı

Çin 75 Ülkeyle Vizesiz Giriş Anlaşmaları İmzaladı
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Çin, uluslararası etkileşimi artırmak amacıyla 75 ülkeyle vizesiz giriş ve karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzaladı. Vizesiz transit geçiş hakkı tanınan ülke sayısı 55'e çıkarıldı ve kalış süresi 240 saate uzatıldı.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin bugüne kadar vize kurallarını kolaylaştırıp uluslararası etkileşimi teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 75 ülkeyle tek taraflı vizesiz giriş ve karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzalamış durumda.

Ulusal Göç İdaresi Başkanı Wang Zhizhong, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) Çin'de vizesiz transit geçiş hakkı tanınan ülke sayısının 55'e yükseldiğini ve 24 eyalet, özerk bölge ve belediyedeki giriş limanlarının sayısının ise 60'a çıktığını söyledi.

Vizesiz transit geçişte izin verilen ülkede kalış süresinin de 240 saate uzatıldığını hatırlatan Wang, tüm bu önlemlerin, ülkeyi turizm ve iş amacıyla veya diğer amaçlarla ziyaret eden yabancıların seyahatlerini büyük ölçüde kolaylaştıracağını belirtti.

Bu iyileştirilmiş vize muafiyeti politikalarının Çinliler ile dünya genelinde insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi güçlendirerek daha yakın bağlar ve daha derin dostluklar kurulmasını sağladığına dikkat çeken Wang, "İlk elden Çin'i deneyimleyen birçok yabancı turist, ülke hakkında gerçek ve tam bir anlayış edindi" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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