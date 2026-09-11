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Çin, 2030 yılına kadar küresel otomotiv devleri arasına girmeyi hedefliyor

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Video Biçimi: 1080 x 1920 25.0fps MP4Dosya Boyutu: 27.37 MBHABER: Çin, 2030 yılına kadar küresel otomotiv devleri arasına girmeyi hedefliyorTARİH: 11 Eylül 2026UZUNLUK: 00:00:26YER: Beijing, ÇinKATEGORİ: EkonomiÇEKİM LİSTESİ:1.

Video Biçimi: 1080 x 1920 25.0fps MP4

Dosya Boyutu: 27.37 MB


HABER: Çin, 2030 yılına kadar küresel otomotiv devleri arasına girmeyi hedefliyor

TARİH: 11 Eylül 2026

UZUNLUK: 00: 00: 26

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Ekonomi


ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yeni enerjili araç görüntüleri


HABERİN İÇERİĞİ:

Çin, 2030 yılına kadar dünyanın önde gelen küresel otomotiv devleri arasına girmeyi hedefliyor.


ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, 2030 yılına kadar dünyanın önde gelen küresel otomotiv devleri arasına girmeyi hedefliyor.

Cuma günü sektörün gelişimine yönelik açıklanan beş yıllık plana göre Otonom sürüş sistemiyle donatılmış araçların 2030 yılına kadar geniş çapta kullanıma girmesi beklenirken, yüksek düzeyde otomatik sürüşün otoyollarda, kent içi çevre yollarında ve belirli kent içi yollarda yaygınlaşması öngörülüyor.


Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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