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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin, yeni nesil iletişim ağlarının geliştirilmesine yönelik bir uygulama planı yayımladı. Plan uyarınca 2030 yılına kadar geniş kapsama alanına ve üstün performansa sahip ağların kurulması öngörülüyor.

Perşembe günü yayımlanan planda, uygun bir zamanda 6G ağ geliştirme çalışmalarının ilerletilmesi ve 2030 yılına kadar alçak Dünya yörüngesinde uydu internet sisteminin inşasının büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor.

Plana göre endüstriyel internet ve araçların interneti gibi entegre ağların geniş ölçekli gelişimi teşvik edilerek, akıllı kalkınma önemli ölçüde iyileştirilecek ve endüstriyel ekosistem daha da güçlendirilecek.

Kaynak: Xinhua