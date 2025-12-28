Çin Maliye Bakanı, 2026'da Mali Harcamaların Artırılacağı Sözünü Verdi

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi (2026-2030) için sağlam bir başlangıç sağlamak amacıyla 2026 yılında mali harcamaları artıracağını açıkladı.

Lan, hafta sonu düzenlenen ulusal mali çalışma konferansında, Çin'in gelecek yıl daha proaktif bir maliye politikası uygulayacağını söyledi. Lan bu kararın, yakın zamanda düzenlenen ve gidişatı belirleyen Merkezi Ekonomi Çalışma Konferansı'nda alınan kararlarla uyumlu olduğunu ifade etti.

Toplantıda, devlet tahvillerinden daha iyi yararlanmak ve transfer ödemelerinin verimliliğini artırmak için 2026 yılında daha güçlü önlemler alınması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, harcama yapılarına ilişkin iyileştirmenin sürdürüleceği ve maliye ve finans politikaları arasında daha fazla sinerji yaratılacağı belirtildi.

Bakanlık, tüketimi artırmak için tüketim mallarının takas programlarına mali destek sağlamaya devam edecek. Ayrıca, yeni kaliteli üretici güçler ve yetenek geliştirme gibi kilit alanlara yönelik finansmanı artırarak etkili yatırımları genişletecek.

Lan, mali önlemlerin istihdam yaratılmasını ve gelir artışını destekleyeceğini, yüksek kaliteli eğitimi garanti altına alacağını, tıbbi ve sağlık hizmetlerini geliştireceğini ve sosyal güvenlik sistemini iyileştireceğini vurguladı.

Bakan ayrıca, mevcut gizli borçlardan kaynaklanan risklerin giderilmesi için çabaların hızlandırılması ve yeni artışların sıkı şekilde kontrol altına alınması çağrısında bulundu.