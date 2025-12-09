Haberler

Rapor: Çin, 2026'da Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımların Ana Kaynağı Olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Financial Times'ın raporuna göre, Çin 2026'da doğrudan yabancı yatırımda en hızlı büyüyen ülke olacak. Uzmanlar, gelişmekte olan ekonomilerin küresel büyümede önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

LONDRA, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin, 2026 yılında doğrudan yabancı yatırım kaynağı olarak en hızlı büyüme sergileyecek ülke olarak görülüyor.

Bu görüş, Financial Times'ın yatırım araştırma yayını olan fDi Intelligence'ın perşembe günü yayımladığı raporda ankete katılan küresel uzmanların çoğu tarafından dile getirildi.

Raporda gelişmekte olan ekonomilerin küresel büyümenin ana itici gücü haline gelmesiyle, küresel ticaret ve yatırımların ağırlık merkezinin hızla güneye kaydığına da dikkat çekildi.

Ekim 2025'te dünya genelinde 101 üst düzey doğrudan yabancı yatırım uzmanıyla görüşülerek hazırlanan raporda 2026'da küresel doğrudan yabancı yatırım kaynağı olarak payını genişletmesini bekledikleri üç ekonomiyi belirtmeleri istenen uzmanların 74'ü Çin'i adres gösterdi.

ByteDance, Geely Holding, BYD, JD.com ve Haier gibi şirketlerin dünya çapında en aktif Çinli yatırımcılar arasında yer alan Huawei, Alibaba ve Tencent'in arasına katılmasıyla sektörde önemli değişikler yaşandığına dikkat çeken rapora göre bu şirketler son teknolojiye sahip ürünlerle yeni pazarlara ulaşmak için iddialı uluslararasılaşma stratejileri izliyor.

Raporda hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin 40, Hindistan'ın 31 ve Suudi Arabistan'ın 29 oy aldığı da belirtiliyor.

Dünya Ticaret Merkezleri Birliği'nin Yönetici Direktörü Robin van Puyenbroeck, "Lagos, Sao Paulo, Mumbai ve Dubai gibi yükselen merkezler, geleneksel olarak Batı'da yer alan merkezlerle rekabet edecek ve işletmeleri ve politika yapıcıları çok merkezli bir düzene uyum sağlamaya zorlayacak" dedi.

Van Puyenbroeck, "Bu yıl, gelişmekte olan ekonomilerin küresel büyümenin gerçek itici gücü haline geldiği bir dönüm noktası olacak" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
title