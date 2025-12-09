Rapor: Çin, 2026'da Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımların Ana Kaynağı Olacak

LONDRA, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin, 2026 yılında doğrudan yabancı yatırım kaynağı olarak en hızlı büyüme sergileyecek ülke olarak görülüyor.

Bu görüş, Financial Times'ın yatırım araştırma yayını olan fDi Intelligence'ın perşembe günü yayımladığı raporda ankete katılan küresel uzmanların çoğu tarafından dile getirildi.

Raporda gelişmekte olan ekonomilerin küresel büyümenin ana itici gücü haline gelmesiyle, küresel ticaret ve yatırımların ağırlık merkezinin hızla güneye kaydığına da dikkat çekildi.

Ekim 2025'te dünya genelinde 101 üst düzey doğrudan yabancı yatırım uzmanıyla görüşülerek hazırlanan raporda 2026'da küresel doğrudan yabancı yatırım kaynağı olarak payını genişletmesini bekledikleri üç ekonomiyi belirtmeleri istenen uzmanların 74'ü Çin'i adres gösterdi.

ByteDance, Geely Holding, BYD, JD.com ve Haier gibi şirketlerin dünya çapında en aktif Çinli yatırımcılar arasında yer alan Huawei, Alibaba ve Tencent'in arasına katılmasıyla sektörde önemli değişikler yaşandığına dikkat çeken rapora göre bu şirketler son teknolojiye sahip ürünlerle yeni pazarlara ulaşmak için iddialı uluslararasılaşma stratejileri izliyor.

Raporda hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin 40, Hindistan'ın 31 ve Suudi Arabistan'ın 29 oy aldığı da belirtiliyor.

Dünya Ticaret Merkezleri Birliği'nin Yönetici Direktörü Robin van Puyenbroeck, "Lagos, Sao Paulo, Mumbai ve Dubai gibi yükselen merkezler, geleneksel olarak Batı'da yer alan merkezlerle rekabet edecek ve işletmeleri ve politika yapıcıları çok merkezli bir düzene uyum sağlamaya zorlayacak" dedi.

Van Puyenbroeck, "Bu yıl, gelişmekte olan ekonomilerin küresel büyümenin gerçek itici gücü haline geldiği bir dönüm noktası olacak" diye ekledi.