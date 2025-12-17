Çin, 2025'in İlk 11 Ayında 12,1 Milyon Kentsel İstihdam Yarattı

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin, 2025'in ilk 11 ayında 12,1 milyon kentsel istihdam yaratarak yıllık hedef olan 12 milyona planlanandan bir ay önce ulaştı.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı verilere göre, aynı dönemde ankete dayalı kentsel işsizlik oranı ortalama yüzde 5,2 olarak gerçekleşerek, yıllık hedef olan yüzde 5,5'in altında kaldı.

Hane halkının geçim kaynakları ve sosyal istikrar açısından kritik öneme sahip olan istihdam, Çin'in politika gündeminde öncelikli başlıklar arasında yer almaya devam ederken, yetkililer istihdam artışını desteklemek amacıyla kapsamlı önlemler almayı sürdürüyor.