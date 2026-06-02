Çin, Tarımsal ve Kırsal Modernleşmeyi Hızlandırmaya Yönelik 5 Yıllık Plan Açıkladı

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) döneminde tarımsal ve kırsal modernleşmeyi hızlandırmaya yönelik bir plan yayımladı.

Çin'in modernleşmesine güç katmak amacıyla tarımsal ve kırsal alanların modernleşmesini hızlandırmayı hedefleyen plan, söz konusu dönemde yerine getirilecek temel görevler ve politika önlemlerini ortaya koyuyor.

Plana göre 2030 yılına kadar ülkenin gıda güvenliği sürekli olarak güçlendirilecek, tarımda kalite, verimlilik ve rekabet gücü daha da artırılacak ve yoksullukla mücadelede elde edilen başarılar sağlamlaştırılıp genişletilecek.

Plan kapsamında 2030'a kadar ülkenin kendi kendine yetebilme kapasitesi ve tarımsal bilim ve teknolojideki gücünün önemli ölçüde artırılması, tarımı büyük bir modern sektöre dönüştürme yolunda büyük adımlar atılması ve çiftçilerin gelirlerinde nispeten hızlı bir artış kaydedilmesi amaçlanıyor.

İnsanlar için kırsal kesimde güzel ve uyumlu bir yaşam ve çalışma ortamı inşa edilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması önerisi getiren plan, kentsel ve kırsal alanların entegre kalkınmasında yeni atılımlar yapılması ve tarımsal ve kırsal bölgelerin yüksek nitelikli kalkınmasında kayda değer başarılar elde edilmesi çağrısında bulunuyor.

