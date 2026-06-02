Albüm: Çin Yeşil Enerji Alanındaki Dönüşümünü Hızlandırıyor

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- "15. Beş Yıllık Plan (2026-2030)" taslağında GSYİH birimi başına karbondioksit emisyonlarını yüzde 17 azaltma hedefi belirleyen Çin hükümeti, bu yılki hükümet çalışma raporunda da kapsamlı yeşil dönüşümün hızlandırılmasına yönelik net adımlar attı.

Karbon emisyonlarının toplam miktarı ve yoğunluğu üzerinde "çift kontrol" sistemine tam geçişten yeşil sanayilerin dönüşümünün teşvik edilmesine kadar uzanan bu süreçte, yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm yüksek kaliteli kalkınmanın yeni itici gücü haline geliyor.

Yıllardır süren teknolojik yenilik ve yatırımların etkisiyle yeşil enerji sektöründe küresel bir lider konumuna gelen Çin için yeşil enerji, ülkenin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünde giderek daha kritik bir rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua