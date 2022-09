Cilo Dağı eteklerinden Norveç'e kilosu 2 bin 500 TL'den kaya balı

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde 10 yıl önce keşfettiği ve Norveç ile İsviçre gibi ülkelere gönderdiği kaya balının kilosunu bu sene 2 bin 500 TL'den satışa çıkarttı.

Çiftçilikle uğraşan Adil Yiğit isimli vatandaş, 10 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti. İlkbaharda tespit ettiği alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Yiğit, balları tüm tehlikelere rağmen 2200 rakımlı dağa tırmanarak topladı. Binlerce arının içinde balı kovalara koyarak özel müşterileri için köye getiren Yiğit, zamanla bunu Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere göndermeye başladı.

"5 AY BOYUNCA NÖBET TUTTUM"

Cilo Dağı eteklerinde bulduğu 4 adet kaya balı yuvasından bir tanesine ayıların saldırdığını ve tüm balları yediğini belirten Yiğit, kalan 3 yuvadaki 40 kilo kaya balını ise toplayarak yaklaşık 80 bin TL gelir elde etmeyi hedeflediğini söyledi. Kaya balını Cilo Dağı'nın eteklerinde zorlu bir çalışmayla elde ettiğini söyleyen Adil Yiğit, "Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum. 10 yıl önce tespit ettiğim bu arı yuvalarının her sene bakımını yaparak gözüm gibi bakıyorum ve aylarca nöbetini tutuyorum. Her ilkbaharda kontrolünü yapıyor ve sonbaharda balı alıyorum. Burada oluşan bal tamamen doğal baldır. Burada 40 kiloya yakın bal çıkıyor. Doğal bal olduğu için bayağı rağbet var. İnternet üzerinden tanıştığım Norveçli arkadaşlar benden her sene istiyorlar, ben de onlara özel gönderiyorum. Yani dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz. Kaya balını şu an 2 bin 500 TL'den satıyoruz. Bugün de dağa çıkarak kızgın güneşin altında ve binlerce arının içinden balları çıkarıp kovanlara koyduk. Bu sene daha bereketli görünüyor" dedi.

(Metin Tek - İHA)