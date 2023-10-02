Çiftçinin kabusu domuz sürüsü kaçarken böyle görüntülendi
Çiftçinin kabusu domuz sürüsü kaçarken böyle görüntülendi Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçinin kabusu haline gelen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çiftçinin kabusu domuz sürüsü kaçarken böyle görüntülendi
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçinin kabusu haline gelen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ahlat'ın Alakır köyünde yaşayan Maşallah Doğan isimli vatandaş, aracıyla Ahlat ilçe merkezine giderken Kırklar Mahallesi yakınında bulunan Kuruçay mevkiinde domuz sürüsüyle karşılaştı. Yavrularıyla birlikte önünden geçen domuz sürüsünü fark eden Maşallah Doğan, domuz sürüsünün tarlalara kaçışını cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.
Bölgede ekili arazisi bulunan çiftçiler, domuz sürülerinin patates ve şeker pancarı ürünlerine zarar verdiğini ifade ederek, yetkililerin duruma çözüm bulmalarını istedi.