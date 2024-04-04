Çiftçilere hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu dağıtıldı

Çekerek Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla proje hazırlandığını belirtti.

Yağlık ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılmasını, çiftçinin gelir düzeyinin yükseltilmesini ve tarım sektörünün canlanmasını hedeflediklerini ifade eden Saltık, "Bu hedef doğrultusunda çiftçimize yüzde 75 hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu desteğinde bulunduk. Müdürlüğümüze müracaat eden 220 dekar alana ekim yapacak 7 çiftçimize destek sağlandı." dedi.

Saltık, bu tür projelerin ilçedeki tarımsal üretim ve ekonomik kalkınma üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğünü belirterek, bu tür desteklerin devam edeceğini aktardı.