Üye Girişi
Haberler

Çiftçilere buğdayda bit zararlısıyla mücadele uyarısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Boğazkale ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere buğdayda bit zararlısıyla mücadele etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Yapılan incelemelerde yoğun miktarda bit zararlısı tespit edildiği belirtilirken, bu zararlıların komşu arazilere de hızla yayılabildiği ve geniş bir alanı etkileyebildiği vurgulandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere buğdayda bit zararlısıyla mücadele edilmesi uyarısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Göçmen ve Ziraat Mühendisi Resul Çelebi'nin arazilerde inceleme yaptığı belirtildi.

Bit zararlısı mücadelesinde yoğunluğa bağlı olarak mücadele yapılmadığı takdirde önemli düzeyde verim ve kalite kaybı yaşandığına işaret edilen açıklamada, ilçede buğday ekili arazilerde yapılan incelemeler neticesinde yoğun miktarda bit zararlısı bulunduğununun tespit edildiği aktarıldı.

Ekili arazinin yüz 70'lik bir bölümünde rastlanan bu zararlıların komşu ekili arazilere de hızla sirayet edebildiği ve kısa bir sürede geniş bir alanı etkilediğini vurgulanan açıklamada, bu yüzden tüm çiftçilerin hızlı ve etkin bir şekilde bu zararlılara karşı mücadele etmesinin son derece önemli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, buğday ekili alanlarda ruhsatlı tarım ilaçları ile uygun dozda ilaçlama yapılması gerektiği, ilaçlama yapılan alanlar ve yakın bölgedeki arıcılık faaliyeti yürütenlerin de uyarılması yönünde duyuruların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Boğazkale İnceleme Çorum Çiftçilik Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

 Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Bakmadan Geçme

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi? Hatayspor'a Davide Ancelotti mi geliyor? Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti esintisi! Kadınlara regl izni mi geldi? Hangi belediye, regl izni getirdi, olay ne? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Haziran Çarşamba Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? ASFALT MI ERİDİ? Hangi ilde sıcaklık nedeniyle asfalt eridi, kaç derece? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! ZAHİDE YETİŞ programında ne oldu? CANLI YAYINDA baba kızını mı dövdü, olay ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Yeşil Yol filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yeşil Yol ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kim oldu? TBB Başkanı kim seçildi? 6 Haziran Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Haziran burç yorumları nedir? Türkiye meteorolojik afet yaşayacak! Türkiye'de hava sıcaklığı ne olacak? Uzmanlar ne diyor?
Hakkari'de belediye başkanının tutuklanması sonrası sokaklar karıştı

Hakkari'de belediye başkanının tutuklanması sonrası sokaklar karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title