Bakan Yumaklı: "10 Milyar 688 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesini Çiftçilerimizin Hesaplarına Aktarıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 10 milyar 688 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Destek ödemeleri, çeşitli kalemlerden oluşuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin her aşamasında çiftçimizi destekliyoruz. 10 Milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, paylaşımında, temel desteğin 9 milyar 83 milyon 526 bin lira, çiğ süt desteğinin 1 milyar 326 milyon 657 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteğinin 129 milyon 326 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteğinin 104 milyon 340 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteğinin 45 milyon 31 bin lira olduğunu kaydetti.

Toplam desteğin 10 milyar 688 milyon 882 bin lira olduğunu aktaran Yumaklı, " TCKN son hanesi "2" olan üreticilerimiz ve VKN son hanesi "1,3,5,7,9" olan Üreticilerimizin temel destek ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler 13 Mart 2026 saat 18.00'dan sonra hesaplara aktarılacaktır" bilgisini paylaştı.

