Çiftçi, Gürcistan Bakanı'yla Beşiktaş maçı olaylarını ve orantısız gücü görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ile Beşiktaş-Hapoel maçı olaylarını görüştü. Çiftçi, Türk taraftarlara orantısız güçten rahatsızlık duyduğunu belirtti, sağ salim dönmelerini istedi; Tamazaşvili bayrakları alanların UEFA yetkilisi olduğunu söyledi.
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananların ardından Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile telefonla görüştü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü. İki Bakan, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olayları ele aldı.
Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi. Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti. Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Çiftçi'ye bildirdi.