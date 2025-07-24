Cide'deki Kur'an Kursu Öğrencileri Spor Etkinliği Düzenledi

Cide'deki Kur'an Kursu Öğrencileri Spor Etkinliği Düzenledi
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Cide Müftülüğü'ne bağlı Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri, 'Yazımda kardeşlik var' kamp programı çerçevesinde Cide Spor Salonu'nda çeşitli sportif etkinlikler düzenleyerek eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlikte öğrenciler, sporun önemi hakkında bilgilendirilerek sağlıklı yaşam bilinci kazandırıldı.

Cide Müftülüğüne bağlı Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri, "Yazımda kardeşlik var" kamp eğitim programı kapsamında Cide Spor Salonu'nda spor yaptı.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler çeşitli sportif etkinliklere katılarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinlikler kapsamında koordinasyon oyunları, takım yarışmaları ve eğitsel spor aktiviteleri düzenlendi.

Etkinlik sonunda öğrencilere sporun öneminden bahsedilerek, sağlıklı yaşam bilinci kazandırılmaya yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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