Cide'de Ruhsatsız Silah ve Fişekler Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve fişekler bulundu. Şahıs hakkında işlemler başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta polis ekiplerince yapılan aramada ruhsatsız silah ile silaha ait fişekler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta polis ekiplerince yapılan aramada araçtan 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile şarjörüne takılı vaziyette 7 adet fişek ele geçirildi. Şahıs ile ilgili işlemlere başlandı. - KASTAMONU