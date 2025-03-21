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Cide Belediye Başkanı'na Ziyaretler Gerçekleştirildi

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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü, Şube Müdürü ve İlçe Tarım Müdürü ile Kastamonu Ticaret Odası Başkanı, Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde bölgesel kalkınma, ticari hacim, tarım ve hayvancılık konuları ele alındı.

Cide Belediye Başkanına çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç Şube Müdürü Ahmet Deniz ve İlçe Tarım Müdürü Onur Saygı ile Kastamonu Ticaret Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, bölgesel kalkınma ve ilçenin ticari hacmi yanı sıra tarım ve hayvancılık konuları görüşüldü.

Belediye Başkanı Demir, ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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