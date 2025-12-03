CHP'li Heyetten Divriği'de İşten Çıkarılan Madencilere Destek Ziyareti

(ANKARA)- CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun ve beraberindeki heyet, Divriği'deki madende işten çıkarmaların ardından nöbete başlayan işçileri ziyaret etti. Yılmaz, işçilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtirken, Dev Maden Sen Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy da "Bu mücadeleyi birlikte götürebilirsek bunu hem emekçilerimizin hem Divriği'nin hem Sivas'ın kazanımıyla kapatırız. Bunu yapabileceğimize inanıyorum, bu irade Divriği'de var. Çok ciddi bir kamuoyu, esnaf desteği var" dedi.

DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen, Divriği'deki madenlerin faaliyetlerine devam etmesi ve işten çıkarmaların durdurulması, işçilerin yeniden işe alınması için başladığı nöbeti sürdürüyor. CHP Sival İl Başkanı Yılmaz Coşkun ve beraberindeki heyet, işçilere destek destek ziyaretinde bulundu.ziyaret etti. Coşkun, ziyaretin ardından, "Her zaman yanınızdayız. Üzerimize düşeni de yapacağız" diye konuştu. Dev Maden Sen Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy da heyete ziyaret için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Yapılmak istenilen şey, Divriği'yi yok saymak ama bunu becerebileceklerine ihtimal vermiyorum. Burası OYAK'a geçtikten sonra ocakta sorunlar yaşanmaya başlanmış, bu bir birikimin sonucu. Geldiğimiz noktada bu direniş çadırı, kaçınılmaz oldu. Geçen yıl 2024 yılında madenimiz 460 milyon dolay netkar açıkladı ama ne Sivas'a ne Divriği'ye hiçbir katkıda bulunulmadı. Avrupa'da demir çelik anlamında ikinci sıradayız. Taş üstüne taş koymadılar onun için bu mücadeleyi birlikte götürebilirsek bunu hem emekçilerimizin hem Divriği'nin hem Sivas'ın kazanımıyla kapatırız. Bunu yapabileceğimize inanıyorum, bu irade Divriği'de var. Çok ciddi bir kamuoyu, esnaf desteği var. Siyasi partilerimiz de bu konuyla ilgili açıklamalar yapılıyor. Ayın 9'unda Genel Başkan'ımız Arzu Çerkezoğlu geliyor buraya. Onunla burada bir dizi ziyaretlerde bulunup basın açıklaması yapacağız. Tepkimizi gösterdiğimiz bir de yürüyüş planlıyoruz."