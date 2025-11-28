CHP Sağlık Politikalarını Yeniden Şekillendiriyor: Ücretsiz ve Eşit Sağlık Hizmetleri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, herkesin eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabildiği bir sağlık sistemi inşa edeceklerini söyleyerek "Kapatılan devlet hastanelerini yeniden açacağız. Hastaneler eve en yakın sağlık hizmeti anlayışıyla planlanacak. İlaca erişim güvence altına alınacak. İlaçta katkı payları kaldırılacak. Yerli üretimi destekleyen ilaç politikalarıyla kanser ve nadir hastalıklar dahil tüm hayati tedaviler ücretsiz bir şekilde karşılanacak. Hiçbir vatandaşımız 'randevu bulamıyorum, ilacım yok' demeyecek" diye konuştu.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, delegelere CHP'nin yeni parti programındaki sağlık politikalarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlığı ticari bir meta değil, temel bir insan hakkı olarak gördüklerini söyleyen Aksaz Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği kamucu bir sağlık sistemi kuracağız. Herkesin eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabildiği bir sağlık sistemi inşa edeceğiz. Bu sağlık sisteminin ana omurgasını koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturacak" dedi.

"İlaçta katkı payları kaldırılacak"

Aksaz Şahbaz, çevre, hayvan ve insan sağlığını bir arada değerlendiren; afetlere, iklim krizine ve salgına dirençli sağlık sistemi kuracaklarını belirterek "Bu dönüşümün kalbinde tüm yurda yayılacak olan halk sağlığı merkezlerimiz olacak. Bu halk sağlığı merkezlerinde hem aile hekimleri, diş hekimleri, psikolog, diyetisyen, ebe ve hemşirelerimiz gibi pek çok sağlık çalışanından oluşan güçlü bir ekip çalışacak ve halkımıza mahallelerde tek tek sağlık hizmeti ulaştıracak. Sağlık sorunlarının büyük ölçüde birinci basamak sağlık hizmetleri verilen halk sağlığı merkezlerinde çözeceğiz ve hastaneye yönlendirmeler de aile hekimlerimiz tarafından sağlanacak. Basamaklandırılmış bir sağlık sistemi kuracağız. Bu sistemle hastanelerin yükü azalacak" diye konuştu.

Her vatandaşın randevu bulabileceğine ve doktorların da hastalarına yeterli zamanı ayırabileceğine dikkat çeken Aksaz Şahbaz, "Kapatılan devlet hastanelerini yeniden açacağız. Hastaneler eve en yakın sağlık hizmeti anlayışıyla planlanacak. İlaca erişim güvence altına alınacak. İlaçta katkı payları kaldırılacak. Yerli üretimi destekleyen ilaç politikalarıyla kanser ve nadir hastalıklar dahil tüm hayati tedaviler ücretsiz bir şekilde karşılanacak. Hiçbir vatandaşımız 'randevu bulamıyorum, ilacım yok' demeyecek. Merkezi bütçeden sağlığa ayrılan pay artırılacak" ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta şiddete sıfır tolerans ilkesi ile güçlü bir yasal altyapı kurularak etkin caydırıcı önlemler alınacak"

Aksaz Şahbaz, vatandaşların cebinden sağlık harcaması yapmak zorunda kalmayacaklarına değinerek şunları kaydetti:

"Sağlık doğuştan gelen bir hak olarak eşit biçimde herkese sunulacak. Sağlık programımızda sağlık emekçilerine hak ettikleri değer verilecek. Performans sistemi kaldırılacak. Yerine maaş temelli emekliliğe yansıyan adil ve güvenceli bir ücret sistemi gelecek. Her sağlık çalışanı emeğinin karşılığını alacak. Kamu çalışanı olarak iş güvenceli çalışacak. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans ilkesi ile güçlü bir yasal altyapı kurularak etkin caydırıcı önlemler alınacak. Eğitim, atama ve istihdamda liyakat esası olacak. Siyasi baskılar ve keyfi görevlendirmeler sona erecek. İstihdamı artırılacak, iş yükü azaltılacak. Böylece sağlık emekçilerimiz güvenli, saygın ve sürdürülebilir bir çalışma yaşamına kavuşacak. Kısacası bu sistemin kalbinde yine sağlık çalışanlarımız olacak. Paran kadar sağlık değil, hak temelli güçlü bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağız."