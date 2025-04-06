CHP'nin Olağanüstü Kurultayı ve Futbol Maçları Bugün Gerçekleşecek
CHP, 'İrade Milletindir' temasıyla 21. Olağanüstü Kurultayı'nı düzenliyor. Genel Başkan ve Parti Meclisi üyeleri seçilecek. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'de önemli futbol maçları oynanacak.
10.00 - CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultayda, Genel Başkan'ın yanı sıra Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, il eş başkanları toplantısının açılışında konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay devam ederken Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde Ankara Mitingi'nde vatandaşlara seslenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçları oynanacak.(ANTALYA - MERSİN - İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…