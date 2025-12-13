CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Ulaş Karasu: "Chp İktidarında Vatandaşlarımızın Yüzü Gülecek"

Haber : Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

(KAYSERİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "CHP iktidarında yapacaklarımızı anlatıyor Genel Başkanımız. Bizler de onun yol arkadaşları olarak dört bir tarafta daha güzel bir Türkiye'de, daha yaşanılabilir bir Türkiye'de, daha halkça bölüşen bir Türkiye'de yaşamak için neler yapılması gerektiğini anlatmaya devam edeceğiz. O sandık er ya da geç gelecek. Mitinglerimiz devam edecek, toplantılarımız devam edecek ve CHP iktidarında vatandaşlarımızın yüzü gülecek" dedi.

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 75'incisini Kayseri'de düzenliyor. Mitinge katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, mitinge ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"19 Mart siyasi darbesinden sonra 75'inci mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Anadolu'nun bu merkezinde Kayseri'de yıllardır AKP'ye oy vermiş, AKP'nin kalesi olmuş bir şehirde CHP 75'inci mitingini gerçekleştiriyor. Soğuk havaya rağmen meydan dolmaya başladı. Kayserililer yaşamış oldukları ekonomik krizi, ülkenin gitmiş olduğu durumu, yaşanan adaletsizlikleri görüyorlar. Çünkü Kayseri Türkiye'de Anadolu'nun sanayi merkezlerinden birisidir. Özellikle burada iş insanlarımız da esnafımız da KOBİ'lerimiz de ciddi kriz yaşıyorlar. Dün asgari ücret görüşmeleri başladı, tam bir tiyatroya sahne oluyor. Türk-İŞ masada yok, masaya katılmadı. Bu konuda Türk-İŞ'i destekliyoruz. Türk-İŞ'in tutumu doğrudur. Çünkü orada bir tiyatro oynanmaktadır, o tiyatronun yazarı da sorumlusu da bellidir. Yönetmeni de bellidir. Bunu yöneten isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan kendisinin yapması gereken zammı, vermesi gereken ücreti şimdi iş insanlarının üzerine atmaya çalışmaktadır.

"CHP iktidarında vatandaşlarımızın yüzü gülecek"

Emeklilerimizin durumu ortada. 16 bin liraya mahkum edilmiş emeklilerimiz, 22 bin liraya mahkum edilmiş asgari ücretlilerimiz ciddi anlamda ekonomik krizle boğuşuyor. Açlık sınırının 29 bin liraya, yoksulluk sınırının 97 bin liraya çıktığı ülkede, artık milyonların ayağa kalkması gerekiyor. Biz de bu noktada Anadolu'nun dört bir tarafını gezerek yeni programımızı, CHP iktidarında yapacaklarımızı anlatıyor Genel Başkanımız. Bizler de onun yol arkadaşları olarak dört bir tarafta daha güzel bir Türkiye'de, daha yaşanılabilir bir Türkiye'de, daha halkça bölüşen bir Türkiye'de yaşamak için neler yapılması gerektiğini anlatmaya devam edeceğiz. O sandık er ya da geç gelecek. Mitinglerimiz devam edecek, toplantılarımız devam edecek ve CHP iktidarında vatandaşlarımızın yüzü gülecek."